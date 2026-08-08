(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 08 AGO - "Attendiamo la visita di mons Gallagher. Stiamo anche preparando un invito per una nuova visita del cardinale Zuppi" che è già stato a Mosca nel 2023 e nel 2024. Lo afferma l'ambasciatore russo presso la Santa Sede, Ivan Soltanovsky, in un'intervista al network cattolico americano Ewtn. Il Segretario per I Rapporti con gli Stati, mons. Paul Richard Gallagher, è atteso a Mosca intorno al 25 agosto, mentre, secondo quanto si apprende, Zuppi si recherebbe a Mosca a settembre. "La visita di Gallagher ci dà la possibilità di confronto su molti temi", afferma l'ambasciatore. Sulla possibilità di un viaggio di Papa Leone XIV in Russia, Soltanovsky chiarisce: "La visita di Papa Leone non è attualmente in agenda. È una questione molto delicata e importante, ma abbiamo buoni contatti con gli alti funzionari della Santa Sede". (ANSA).