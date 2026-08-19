(ANSA) - NEW YORK, 19 AGO - Amazon potenzia le consegne con i droni e punta a un milione di ordini. L'azienda ha dichiarato che, entro la fine dell'anno, il servizio Prime Air raggiungerà quasi 500 località statunitensi: si tratta di un'espansione di sei volte rispetto all'attuale copertura, che la pone sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo prefissato di un milione di consegne nel 2026, come riportato dalla Cnbc citando un post sul blog di Amazon. Attualmente, Amazon effettua migliaia di consegne tramite droni ogni giorno e afferma che alcuni ordini sono arrivati pochi minuti dopo il completamento dell'acquisto, solitamente entro un'ora circa. Il piano ha avuto uno sviluppo lento da quando il fondatore Jeff Bezos ha illustrato per la prima volta la sua visione del servizio, quasi 13 anni fa. Bezos, che ha lasciato la carica di Ceo cinque anni fa, si era impegnato nel 2013 a costruire una rete di droni per consegnare piccoli pacchi in 30 minuti o meno. Da allora, il programma ha dovuto affrontare ritardi normativi e tagli al personale, oltre a sfide tecniche e resistenze da parte di alcune comunità in cui erano stati condotti i primi progetti pilota. Nel 2024, Amazon ha ottenuto un via libera fondamentale dalle autorità di regolamentazione per effettuare consegne con droni a lungo raggio e, nell'ultimo anno, si è allargata oltre i mercati iniziali vicino a Dallas e Phoenix raggiungendo 11 aree metropolitane, con altre sei località che diventeranno operative a breve. Si tratta di un settore ancora agli inizi, ma in cui Amazon deve affrontare parecchia concorrenza. Wing, società di Alphabet, ha superato il milione di consegne commerciali tramite droni all'inizio di quest'anno e opera in 20 mercati statunitensi grazie a partner come Walmart e DoorDash. Mentre Zipline, una startup specializzata nelle consegne via drone, opera in quattro continenti e ha effettuato finora 2 milioni di consegne. (ANSA).