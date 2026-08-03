(ANSA) - LONDRA, 03 AGO - Amanda Knox ha trasformato in una stand-up comedy la sua storia giudiziaria dopo essere stata assolta dall'accusa di avere partecipato all'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia nel novembre del 2007, scatenando la reazione "allibita" dei familiari della vittima, che tramite il loro legale hanno definito lo spettacolo "offensivo e deplorevole". Knox, dopo aver realizzato un documentario e, ancora prima, scritto un libro sulla propria vicenda, ha annunciato di voler mettere in scena per dieci giorni in agosto lo show 'Amanda Knox: Cartwheel' al Gilded Balloon di Edimburgo, nel corso del Fringe Festival: è lei stessa a salire sul palco in quello che viene definito come un monologo comico. L'avvocato italiano della famiglia, Francesco Maresca, ha definito lo spettacolo come "un'offesa deplorevole alla memoria di Meredith", aggiungendo di aver "perso ogni speranza" che Knox possa "comprendere i sentimenti" provocati nei familiari della vittima. La notizia ha inoltre suscitato forti reazioni e critiche da parte dei media britannici e anche sui social. Knox ha replicato che Meredith "avrebbe apprezzato lo show" in quanto era una "ragazza intelligente e raffinata", affermando di voler "scherzare su come sono stata vilipesa, non sul suo omicidio". (ANSA).