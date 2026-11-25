(ANSA) - MILANO, 25 NOV - "Gli abusi di potere da parte delle forze dell'ordine non sono rari e la profilazione razziale è una realtà tristemente documentata". Lo scrive Youssef Siher, il ricercatore fermato lo scorso 24 ottobre dalla Procura di Milano per essere stato l'amministratore dei canali del "Movimento 17 ottobre" e quattro giorni dopo rimesso in libertà dal gip che ha negato anche la convalida del fermo, in un nuovo post sui social, dopo che già ieri era tornato a parlare sul suo profilo Instagram. Siher nel post ripubblica una testo che aveva scritto, così spiega, circa due anni fa sul caso Ramy, il ragazzo che morì nel 2024 dopo un inseguimento da parte dei carabinieri. "Ramy - scrive Siher - come molti altri giovani razzializzati aveva motivo di temere un controllo da parte della polizia". E ancora: "la paura di essere fermato, perquisito e addirittura maltrattato, non per ciò che si è commesso ma per ciò che si è, è un'esperienza quotidiana per molte persone". Le realtà "politiche e sociali che si impegnano nella lotta contro il razzismo e le disuguaglianze non devono cadere nel tranello di una politica che si nutre della divisione - aggiunge ancora il 30enne -. La riflessione sul trattamento delle comunità razzializzate da parte della società civile si deve configurare e articolare in una critica profonda alle dinamiche e strutture di potere". Sempre a detta di Siher c'è una "narrazione che riduce le comunità razzializzate a oggetti su cui intervenire e da assistere, anziché riconoscerne il ruolo di soggetti attivi". Il 30enne resta indagato per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche. (ANSA).