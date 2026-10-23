(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Precipitazioni diffuse, nevicate lungo l'arco alpino orientale sopra i 1700 metri e una flessione termica di 2-3°C nei valori massimi al Nord e su parte delle regioni centrali. Sono queste in estrema sintesi le previsioni per oggi e domani. "Colpa di una nuova perturbazione atlantica - afferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it - ma da domenica il tempo migliora". A partire dalla tarda mattinata sono previste piogge sulla Liguria di Levante, con accumuli stimati localmente superiori ai 50 mm in 12 ore. Successivamente i fenomeni si estenderanno verso l'Emilia-Romagna e la Toscana, con quantitativi medi compresi tra 20 e 30 mm/24h. Dalla serata le precipitazioni interesseranno buona parte del Nord-Est, accompagnate da nevicate lungo l'arco alpino orientale durante la notte a quote comprese tra 1700 e 1900 metri. Il Meridione rimarrà ai margini del peggioramento con ampie schiarite. Sabato la perturbazione si sposterà progressivamente verso sud-est lungo la fascia adriatica. Forti piogge (tra i 15 e i 40 mm/24) interesseranno l'Abruzzo, il Molise e il Gargano. Le temperature scenderanno di 2-3°C sulle regioni centrali. Da Domenica il tempo sarà in miglioramento: sono previste condizioni di generale stabilità atmosferica, con residue precipitazioni sui settori meridionali. L'afflusso di aria più fredda e il rasserenamento notturno favoriranno valori minimi compresi tra 4 e 5°C sulla Pianura Padana e un calo diffuso anche al Centro. Le temperature massime si attesteranno sui 15-19°C, con punte locali superiori solo al Sud. Per l'inizio della nuova settimana i modelli delineano una decisa espansione del campo anticiclonico su gran parte della Penisola, che garantirà tempo stabile e un incremento termico di 3-4°C. Nel dettaglio: - Venerdì 23. Al Nord: piogge dalla tarda mattinata sulla Liguria di Levante (oltre 50 mm/12h), in estensione a Emilia-Romagna e Triveneto (20-30 mm/24h); quota neve sulle Alpi orientali tra 1700 e 1900 metri; massime in calo di 2-3°C. Al Centro: nubi in aumento con piogge sulla Toscana, addensamenti sparsi su Umbria e Marche. Al Sud e sulle Isole: tempo stabile. - Sabato 24. Al Nord: ampie schiarite su gran parte dei settori, salvo residui addensamenti al primo mattino a est. Al Centro: instabilità sul versante adriatico con precipitazioni su Abruzzo e Molise (15-40 mm/24h); calo delle temperature di 2-3°C. Al Sud e sulle Isole: piogge in estensione al Gargano e al resto delle regioni peninsulari. - Domenica 25. Al Nord: tempo soleggiato; minime fino a 4-5°C in pianura. Al Centro: nuvoloso, clima fresco all'alba e massime tra 16 e 19°C. Al Sud e sulle Isole: residue precipitazioni (inferiori ai 5-10 mm/24h) sulle aree meridionali peninsulari, in successivo assorbimento. Tendenza: da inizio settimana espansione di un campo anticiclonico con condizioni di stabilità atmosferica diffusa e temperature in aumento di 3-4°C. (ANSA).