(ANSA) - WASHINGTON, 12 SET - OpenAI attenderà l'anno prossimo per iniziare a vendere le proprie azioni agli investitori di Wall Street, concentrandosi nel frattempo "sulla sicurezza". In un'intervista a Fortune, Sam Altman, il numero uno del colosso dell'IA titolare del modello ChatGPT, ha affermato di non ritenere probabile nell'immediato l'atteso esordio dell'azienda sui listini azionari. "Non sarebbe il momento opportuno per quotarsi in borsa: direi che non avverrà nel 2026", ha notato Altman, a poche settimane dal deposito in via riservata della documentazione per l'Ipo che aveva alimentato le speculazioni sul possibile debutto sui mercati già quest'anno. (ANSA).