(ANSA) - WASHINGTON, 16 NOV - Jensen Huang "è da tempo un mio eroe" ed "è difficile immaginare la rivoluzione dell'IA senza Jensen". Lo ha detto Sam Altman, il patron di OpenAI su Mr. Nvidia. "Gli eroi hanno difetti. Sono grato per l'azienda che ha costruito. Provo una forte empatia personale per una situazione come questa. Ricordo com'era, anche se sembra un'eternità fa", ha aggiunto Altman, parlando a un evento di Semafor. "Ma è difficile immaginare la rivoluzione dell'IA senza Jensen. E l'azienda che ha costruito ha scommesso su di noi fin dall'inizio. Noi abbiamo scommesso su di lui fin dall'inizio. Gli sono immensamente grato per questo", ha concluso. (ANSA).