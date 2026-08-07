(ANSA) - AOSTA, 07 AGO - Un alpinista spagnolo è stato recuperato sul Breithorn orientale (4.165 metri), nel massiccio del Monte Rosa, dopo essere rimasto colpito da una scarica di sassi. In un intervento congiunto del Soccorso alpino valdostano e del Sagf della guardia di finanza di Breuil-Cervinia, l'uomo, a causa della scarsa visibilità, è stato raggiunto via terra. I soccorritori sono poi scesi di quota, consentendo all'elicottero di raggiungerli. Il ferito ha riportato traumi alla gamba non gravi ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Umberto Parini di Aosta. (ANSA).