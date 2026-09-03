(ANSA) - MADRID, 03 SET - Almeno cinque migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del Salvataggio Marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria, nell'arcipelago delle Canarie. Secondo fonti del salvataggio, sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone, trasferite nel porto di Arguineguin, in Gran Canaria, dove sono sbarcate alle 4.15. Stando al racconto dei sopravvissuti, a bordo del caicco, salpato dal Gambia 27 giorni fa e diretto all'arcipelago spagnolo viaggiavano complessivamente 128 migranti. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta. Secondo quanto indicato dai soccorsi, un totale di 80 persone che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba sarebbero morte o disperse. Il caicco, le fragili imbarcazioni utilizzate dai pescatori in Nord Africa, era salpato 27 giorni fa con 128 persone a bordo, secondo fonti del Salvataggio Marittimo e della Ong Caminando Fronteras, citate anche dall'agenzia Efe. L'imbarcazione è stata individuata ieri sera, a circa 120 chilometri a sud-est di Gran Canaria. Una motovedetta del Salvataggio Marittimo ha raggiunto l'imbarcazione poco dopo le 23, soccorrendo 44 persone, tutti uomini di origini subsahariane, e ha ritrovato 5 cadaveri a bordo. Tuttavia, le avverse condizioni del mare, con vento a 20 nodi e onde fino a 2,5 metri, hanno impedito il recupero dei corpi. Tre dei superstiti, in gravi condizioni, sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale universitario Doctor Negrin di Gran Canaria. Gli altri 41 migranti sono sbarcati nel porto di Arguineguin alle 4.40 di oggi, soccorsi dai servizi sanitari e dai volontari della Croce Rossa. Secondo un portavoce della Ong Caminando Fronteras, la Guardia Civil ha confermato che le iscrizioni sullo scafo del barcone recuperato corrispondono a quelle di un'imbarcazione partita il 7 agosto con 128 persone a bordo, tra qui quattro donne e una neonata. (ANSA).