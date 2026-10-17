(ANSA) - BOLOGNA, 17 OTT - Sono 110 i cani di razza Alaskan Malamute, 94 adulti e 16 cuccioli, sequestrati dai carabinieri forestali di Imola (Bologna) in una proprietà privata, di fatto un allevamento abusivo. Nell'intervento, svolto con i servizi veterinari dell'Ausl, è stato accertato che gli animali erano malnutriti e disidratati, con quadri clinici e comportamentali riconducibili a trascuratezza, in ambienti in pessimo stato igienico. L'ispezione, delegata dalla Procura nell'ambito di un procedimento penale per maltrattamenti a carico della proprietaria avviato a ottobre 2025, era nata per verificare le condizioni di quattro cani già sottoposti a sequestro. Uno di questi è risultato deceduto e inoltre, durante il controllo, i veterinari hanno accertato condizioni di detenzione non conformi alla normativa anche per tutti gli altri animali presenti, in tutto 107. A quanto si apprende, la struttura è un ex allevamento di cani che da tempo non ha più le autorizzazioni. Per la ricollocazione degli animali - spiega l'Arma - è stata attivata una rete con Lav, Enpa e altre associazioni animaliste, che li affideranno a strutture idonee senza oneri per lo Stato. (ANSA).