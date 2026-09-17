(ANSA) - BRUXELLES, 17 SET - Con 339 voti favorevoli, 225 contrari e 16 astensioni, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla crisi dei migranti a Ceuta e Melilla "esprime profonda preoccupazione per la politica di regolarizzazione su vasta scala perseguita dal governo del presidente Pedro Sanchez, che funge da pull factor". Dopo i falliti tentativi di trovare una posizione comune con i socialisti e la maggioranza che sostiene Ursula von der Leyen, è passato il testo del Ppe con i voti delle destre. Nel testo il Pe condanna la strumentalizzazione della migrazione irregolare come elemento di guerra ibrida. (ANSA).