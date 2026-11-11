(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Dalla serata di oggi previsti temporali su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Dalla tarda mattinata di domani le precipitazioni si estenderanno a Friuli Venezia Giulia, Marche ed Umbria, specie settori settentrionali e poi al Lazio, in particolare zone interne meridionali e ai settori interni occidentali di Abruzzo e Molise. Così un avviso meteo della Protezione civile che indica per domani allerta rossa sul nord-ovest della Toscana. Arancione su settori di Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e sull'intero territorio di Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. L'avviso prevede infine, dal mattino di domani, venti da forti a burrasca sud-occidentali, su Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. (ANSA).