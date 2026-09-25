(ANSA) - NEW YORK, 25 SET - Quaranta milioni di americani sotto allerta meteo per l'arrivo di temporali, venti forti e mareggiate durante il fine settimana. L'atteso 'nor'easter' colpirà la costa orientale degli Stati Uniti dal South Carolina al New England che, secondo i meteorologi, sarà il più colpito. La tempesta potrebbe riversare a Boston l'equivalente di un mese di pioggia. E' allerta anche a New York. "Il percorso della tempesta si è avvicinato alla nostra città - ha detto il sindaco Zohran Mamdani - e porta con sé più pioggia e venti più forti. Siamo al lavoro per pulire tombini, per prepararci alla caduta di alberi e per rispondere alle emergenze nelle aree che potrebbero subire inondazioni costiere". La tempesta dovrebbe portare da 5 a 8 centimetri di pioggia in tutta la città, con aree localizzate che potrebbero riceverne da 10 a 13 centimetri. Sono inoltre previste raffiche di vento fra i 65 e gli 80 chilometri l'ora. (ANSA).