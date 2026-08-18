(ANSA) - L'AQUILA, 18 AGO - Desta ancora molte preoccupazioni l'incendio che da giorni interessa il monte Morrone, in particolare nei comuni di Roccacasale e Corfinio, in provincia dell'Aquila, e di Popoli, in quella di Pescara: ieri sera era stata presa in considerazione l'ipotesi di evacuare case a Roccacasale, una decisione poi rientrata. Le fiamme divampano ancora alte e, dopo il presidio notturno, stamani sono riprese le operazioni di spegnimento con un rilevante spiegamento di forze. In campo tre canadair e un elicottero e squadre di vigili del fuoco e volontari della protezione civile, insieme all'esercito. Un canadair è andato in avaria e sarà sostituito da un velivolo proveniente da Napoli. La situazione è difficile, la pioggia di stamani ha aiutato, ma la lotta contro il fuoco continua su tutto il fronte. Oggi dovrebbe arrivare da Roma il potente mezzo dell'esercito per solcare strade tagliafuoco ed arginare il fuoco da case e da altre zone boschive. Intanto, secondo fonti della protezione civile regionale abruzzese, sono sotto controllo i roghi a Rocca di cambio e Bisegna, sempre in provincia dell'Aquila: anche su questi fronti sono in azione velivoli e squadre di vigili e protezione civile per lo spegnimento ed eventualmente l'avvio della bonifica. Anche in questo caso, la pioggia ha dato una mano. A Montereale, nell'Aquilano, dove ieri le fiamme sono partite a causa di un fulmine, la situazione è sotto controllo. (ANSA).