(ANSA) - CAGLIARI, 13 LUG - Proseguirà fino a venerdì prossimo, 17 luglio, l'ondata di caldo che dalla scorsa settimana si è abbattuta sulla Sardegna, con temperature massime che in alcune località hanno superato i 40 gradi centigradi. La Protezione civile regionale ha emesso nel pomeriggio una nuova allerta di condizioni meteo avverse valida dalle 9 di domani, martedì 14 luglio, almeno sino alle 18 di venerdì. Le massime continueranno a essere elevate, sopra i 37 gradi. Nelle zone interne potranno raggiungere i 43 gradi, mentre nella valle di Ottana, nel Logudoro e il Campidano sono attesi picchi superiori ai 45 gradi. (ANSA).