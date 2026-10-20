(ANSA) - GENOVA, 20 OTT - L'allerta meteo arancione per temporali in corso sul centro-ponente ligure è stata estesa all'intera Liguria fino a domani mattina. Lo comunica l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) spiegando che "durante la serata la perturbazione si sposterà sul levante, prima del passaggio del fronte vero e proprio nella notte". L'allerta arancione, il massimo grado per questi eventi, coinvolgerà il ponente ligure fino alle 2 di domani passando a gialla fino alle 6, il tratto di costa da Spotorno (Savona) a Camogli (Genova) compreso l'entroterra savonese, le valli Stura e Bormida fino alle 6 di domani diventando gialla fino alle 9, il levante ligure dalle 17 di oggi fino alle 6 di domani scendendo a gialla fino alle 14, le valli Scrivia, Aveto e Trebbia dalle 15 di oggi fino alle 6 di domani variando a gialla fino alle 9. "La vasta depressione che sta stazionando tra Francia e Inghilterra ha portato come previsto un peggioramento, esteso e strutturato, dello scenario meteo con strutture temporalesche persistenti che questa mattina hanno lambito le coste del ponente ligure - spiega Arpal -: la gran parte delle precipitazioni si è scaricata sul mare davanti al ponente ma si sono osservate piogge forti, puntualmente molto forti anche sulle coste antistanti". "Nel corso della giornata si prevede un'intensificazione del vento di scirocco che porterà i temporali ad estendersi sul centro della Liguria - prevede l'agenzia -. Tali fenomeni sono e saranno accompagnati da piogge diffuse, anche forti molto forti, con cumulate elevate su tutte le zone di allerta. Durante la serata la perturbazione si sposterà sul levante, prima del passaggio del fronte vero e proprio nella notte di mercoledì con ancora tempo instabile e perturbato, in attenuazione nel corso del pomeriggio". (ANSA).