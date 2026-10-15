(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "La casa sia al centro della lotta alla povertà". In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà che ricorre il 17 ottobre, l'Alleanza per la Povertà richiama l'attenzione sul legame tra fragilità economica e abitativa: il 20,9% delle famiglie in locazione è in povertà assoluta, contro il 4,5% di quelle che abitano in una casa di proprietà e fa quattro richieste: sostegno alle locazioni, prevenzione degli sfratti, più alloggi accessibili e integrazione tra politiche abitative e contrasto alla povertà. "Non sappiamo quante storie simili a quella di Maricarmen restino invisibili nel nostro Paese. Sappiamo però con certezza che la perdita della casa, o anche solo l'aumento di un affitto, è spesso all'origine della caduta in una condizione di povertà assoluta. Per questo, lottare contro la povertà significa anche lottare per il diritto alla casa", commenta il portavoce Antonio Russo. La distanza si allarga per le famiglie con minori: è in povertà assoluta il 28,7% di quelle in affitto, contro il 6% di quelle proprietarie. La fragilità riguarda anche gli anziani: tra le famiglie in affitto con persona di riferimento di almeno 65 anni, l'incidenza della povertà assoluta resta al 17,7%, lo stesso valore del 2024. Nel 2025 in Italia sono stati emessi 37.122 provvedimenti di sfratto, di cui 26.632 per morosità: circa il 72% del totale. "Questo dato - puntualizza il portavoce - ci chiede di intervenire sulle difficoltà di pagamento, attivando gli strumenti di sostegno prima che gli arretrati diventino una condanna alla povertà e alla vita in strada". "Il 17 ottobre chiediamo un impegno che duri oltre la Giornata. Quante persone riusciamo a sostenere prima che perdano casa? Quante ricevono una risposta adeguata quando la perdono? È su queste domande che devono misurarsi le politiche pubbliche. La storia di Maricarmen ci chiede di agire in tempo", conclude Russo. (ANSA).