(ANSA) - ROMA, 12 NOV - I giovanissimi non cedono al panico cieco, riconoscono il bluff, ma non nascondono un pesante disagio psicologico. Questa, in estrema sintesi, la reazione dal doppio volto che hanno avuto gli studenti all'ondata di allarmi bomba che sta investendo praticamente tutte le scuole pubbliche d'Italia. Come segnala, infatti, un sondaggio effettuato da Skuola.net - che ha interpellato circa 1.000 alunni di tutti i livelli scolastici nelle ore successive alle prime evacuazioni di massa dagli istituti - tra i ragazzi c'è la lucida convinzione di trovarsi di fronte a una gigantesca "fake news" organizzata: quasi 1 su 2 ritiene che si tratti di una vera e propria "strategia della tensione" per creare caos. D'altro canto, però, emerge pure un inevitabile logoramento emotivo, che divide i giovani soprattutto tra un diffuso senso di paura e insicurezza (sentimento prevalente per il 46% di loro) e un profondo fastidio (32%) per la propria quotidianità calpestata. Anche restringendo l'indagine tra chi ha vissuto l'allarme in prima persona, resiste comunque un invidiabile sangue freddo: la maggior parte (38%) dice di aver vissuto il tutto con tranquillità, pensando fin dai primi istanti che si trattasse di un falso allarme o, addirittura, di uno scherzo. Al tempo stesso, però, il 32% ammette di essersi preoccupato, sebbene abbia mantenuto la lucidità necessaria per seguire con calma le procedure di sicurezza. A non reggere la pressione, solo una minoranza: il 18% confessa che è stato "spaventoso". A cui si aggiunge un 12% che, pur scartando la paura, ha provato "rabbia e fastidio" per l'inaccettabile intrusione nella propria vita. Allargando lo sguardo alla percezione generale del fenomeno, i giovani nel complesso dimostrano una notevole maturità e una spiccata capacità di lettura sociale, respingendo l'isteria collettiva. Alla domanda su cosa si celi dietro a questa catena di allarmi, come anticipato, circa la metà (48%) non ha dubbi: è una tattica organizzata ad arte per destabilizzare il Paese. Viene quasi del tutto scartata l'ipotesi della semplice ragazzata: solo il 6% crede che si tratti di una pessima "moda" o di finti allarmi generati da mitomani. Resta alta la soglia di allerta per quel 23% che teme un pericolo reale, convinto che dalle minacce si possa presto passare ai fatti. (ANSA).