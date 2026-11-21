(ANSA) - CATANIA, 21 NOV - Il nucleo carabinieri di polizia militare presso la base di Sigonella sta indagando sul sorvolo non autorizzato di un drone all'interno dello spazio aereo della struttura militare. A confermarlo sono fonti dell'Aeronautica militare. Secondo quanto ricostruito finora, il piccolo velivolo a pilotaggio remoto sarebbe con ogni probabilità un drone privato a uso civile, rilevato dai sistemi di monitoraggio della base alle 17.57 di ieri. La segnalazione ha fatto scattare l'allarme e l'attivazione delle normali procedure di sicurezza, con la conseguente chiusura temporanea dello scalo militare per alcune ore. Durante la sospensione delle attività, nessun aereo è stato dirottato su altri scali. I velivoli in attesa di atterrare avrebbero mantenuto la quota di volo fino al via libera alle operazioni, potendo contare su una riserva di carburante sufficiente. Il drone non autorizzato tuttavia non è mai spinto fino all'area della pista mentre c'è la conferma che avrebbe sorvolato alcuni alloggi del personale statunitense. Al vaglio delle forze dell'ordine ci sono varie ipotesi compreso il gesto imprudente di qualcuno o la cattiva gestione del mezzo da parte di un pilota non sufficientemente esperto. La competenza delle indagini rientra ai carabinieri poiché la base di Sigonella, pur ospitando una presenza militare statunitense e una struttura della US Navy, è una base militare italiana, sottoposta alla sovranità e alla giurisdizione dello Stato italiano. (ANSA).