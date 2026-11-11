TRENTO. Una nuova ondata di allarmi bomba ha coinvolto nella mattinata di mercoledì 11 novembre 2026 decine di scuole italiane. Una mail anonima, contenente minacce e riferimenti alla presenza di ordigni esplosivi, è stata recapitata a 300 istituti scolastici, ha affermato il ministro Valditara. In diverse città sono scattate evacuazioni precauzionali di studenti, insegnanti e personale, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche.

Tra le situazioni segnalate figurano scuole di Roma, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Nella capitale l’allarme ha interessato anche istituti del quartiere Tuscolano. Nel Padovano sono state segnalate minacce a diversi plessi, mentre a Trieste e in altre località friulane sono intervenuti polizia e carabinieri per consentire i controlli degli edifici.

Non è il primo episodio di questo tipo. Il 2 novembre una comunicazione analoga aveva raggiunto 271 scuole italiane, secondo i dati diffusi allora, facendo scattare evacuazioni e accertamenti. Anche in quel caso le verifiche effettuate in numerosi istituti non avevano individuato ordigni.

Resta da chiarire l’origine dei nuovi messaggi e l’eventuale collegamento con le precedenti minacce. Per quanto riguarda il Trentino, al momento non emergono conferme attendibili di istituti evacuati o direttamente coinvolti nell’allarme di oggi. La situazione è in evoluzione e sono attesi eventuali aggiornamenti dalle autorità competenti.