(ANSA) - ROMA, 29 OTT - La presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio Martina Semenzato ha ricevuto all'Università Luiss Guido Carli di Roma il Premio Italian Political Awards 2026 - ideato da Giuseppe De Lucia, Presidente di Italian Politics - e realizzato in collaborazione con la Luiss School of Government. Il riconoscimento è stato attribuito alla presidente Semenzato "con menzione speciale per la qualita' di un policy making che trasforma l'indignazione in metodo. Presiedendo la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, ha affrontato - si legge nella motivazione - la violenza contro le donne non come fatalità da commentare, ma come problema pubblico da istruire: con l'ascolto, con il dato, con la prevenzione. Ha portato la causa al centro dell'agenda nazionale, nella stagione che ha riconosciuto il femminicidio come reato autonomo, dandole cio' che più le mancava: un metodo. Perchè in politica la cura e' competenza". "Ricevere un premio di questo valore - ha commentato Semenzato - è per me motivo di grande orgoglio e profonda emozione. Valorizzare l'eccellenza, è davvero prezioso. Raccontare il lavoro delle Istituzioni e l'impegno quotidiano dei parlamentari al servizio dei cittadini è fondamentale". Tra i premiati anche il senatore Maurizio Gasparri e il premio alla carriera ad Anna Finocchiaro. (ANSA).