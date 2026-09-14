(ANSA) - VATICANO, 14 SET - C'era anche una torta di compleanno (e uno spumante) ad attenderlo questa mattina alla Biblioteca apostolica vaticana dove ha inaugurato la mostra "Aqva. Catastrofe e Meraviglia". Papa Leone ha spento una candelina simbolica a conclusione della sua visita in occasione della quale ha incontrato il personale della biblioteca e quello dell'archivio apostolico. In tanti tra cui l'arcivescovo Giovanni Cesare Pagazzi, Archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, e mons. Mauro Mantovani, prefetto della Biblioteca, insieme a tanti altri del personale, hanno intonato un "Tanti auguri a te!", dopo che Leone aveva già ricevuto nel cortile qualche coro in spagnolo al suono di "Feliz cumpleanosi!". Gli organizzatori del piccolo festeggiamento avevano avuto cura di informarsi nei giorni scorsi sui gusti di Leone: la torta di due piani, piuttosto semplice, è una "torta bianca" ricoperta di zucchero al velo. (ANSA).