(ANSA) - CARACAS, 31 LUG - Il governo ad interim venezuelano guidato da Delcy Rodríguez e un settore dell'opposizione sostenuto dagli Stati Uniti avvieranno domani, 1 agosto, un negoziato per una transizione politica, in un clima di forte tensione e senza la partecipazione della principale leader dell'opposizione, la premio Nobel per la Pace 2025, María Corina Machado. L'apertura del tavolo arriva mentre a Caracas centinaia di manifestanti vicini all'opposizione hanno chiesto nuove elezioni, e parallelamente settori del chavismo hanno protestato contro il dialogo, denunciando un'eccessiva influenza di Washington. La delegazione governativa sarà guidata dal presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, fratello della presidente ad interim, mentre l'opposizione sarà rappresentata da Dinorah Figuera, presidente in esilio dell'Assemblea eletta nel 2015. Restano ignoti sede, calendario e modalità dei colloqui, che secondo gli Usa dovranno affrontare il ripristino delle istituzioni democratiche, la riforma dell'autorità elettorale e le garanzie per future elezioni. (ANSA).