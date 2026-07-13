(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Il Ministro dell'Università Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l'anno accademico 2026/2027 che per Medicina conferma l'impianto del semestre aperto - accesso libero ai corsi con il superamento degli esami, Fisica, Chimica e Propedeutica Biochimica e Biologia - e introduce alcune novità frutto anche del confronto con gli studenti. Le attività didattiche prenderanno il via l'1 settembre e si dovranno concludere non oltre 10 giorni prima del primo appello d'esame, fissato per il 10 dicembre. Gli esiti saranno pubblicati il 23 dicembre. Il secondo appello si svolgerà l'11 gennaio, con i risultati il 20 gennaio. Rispetto allo scorso anno, quindi, è stato allungato il periodo di lezioni e sono state posticipate le date dei due appelli. Novità anche per le prove d'esame. Le domande rimangono 31 : 10 a completamento e 21 a risposta multipla , consentendo agli studenti di conseguire una valutazione fino a 30 e lode . Ogni risposta corretta assegnerà 1 punto , quella errata comporterà una penalizzazione di 0,1 punti . Le risposte non date saranno valutate con un punteggio pari a 0 . Rispetto allo scorso anno viene aumentato il tempo a disposizione degli studenti per sostenere le prove d'esame. I minuti a disposizione saranno 50 (5 in più rispetto allo scorso anno). Al termine di ognuna delle tre prove è prevista una pausa di 30 minuti (lo scorso anno era di 15). (ANSA).