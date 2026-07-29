(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Al via la quarta ondata di caldo: durerà almeno una decina di giorni e farà registrare punte di 40°C in molte città italiane. Tutta colpa dell'anticiclone africano che, un grado al giorno, farà salire le temperature dai 37°C attuali ai picchi estremi di 41°C attesi per domenica, accompagnati da afa opprimente lungo le coste, anche di notte. A confermare un clima dal sapore tropicale Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "La tregua - afferma - è attualmente stimata per il 12-13 agosto, ma il caldo potrebbe perdurare fino a Ferragosto se non oltre". Dati alla mano, sono previsti picchi di 38-41°C all'ombra da Nord a Sud, con valori localmente superiori nelle zone interne delle Isole Maggiori. "Soffriremo - sottolinea - notti tropicali, cioè con minime oltre i 20°C, e super tropicali, con minime oltre i 25°C, mentre i nostri terreni diventeranno sempre più aridi e i ghiacciai a sciogliersi". L'acqua dei mari raggiungerà temperature di 28-30°C. Domenica le città più calde saranno Firenze e Terni. Il sole dominerà incontrastato quasi ovunque, con alcune eccezioni instabili: oggi sono previsti temporali in Sicilia e sulle Alpi, mentre nel corso del fine settimana l'unica valvola di sfogo per il caldo saranno i classici rovesci pomeridiani, strettamente confinati ai rilievi alpini. Nel dettaglio: - Mercoledì 29. Al Nord: sole e caldo, temporali di calore sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo in deciso aumento. Al Sud: generalmente poco nuvoloso, ma con temporali in Sicilia. - Giovedì 30. Al Nord: sole e caldo in ulteriore sensibile aumento. Al Centro: sole e caldo ancora in aumento. Al Sud: generalmente poco nuvoloso con caldo in aumento. - Venerdì 31. Al Nord: sole e caldo in ulteriore sensibile aumento, rovesci su Alpi. Al Centro: sole e caldo fino a 39-40°C. Al Sud: sole e caldo ancora in aumento (ANSA).