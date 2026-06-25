E' cominciata, nell'aula della Camera, la cerimonia per gli 80 anni della seduta inaugurale dell'Assemblea costituente, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. In aula anche la premier Giorgia Meloni, i presidenti delle Camere e le alte cariche istituzionali. L'emiciclo è al completo con deputati, senatori, membri del governo. Sulle tribune più in alto sono issate le bandiere tricolori. Al centro, l'orchestra del teatro dell'Opera di Roma e alle spalle il coro, tutti diretti da Michele Mariotti. Eseguiranno il "Canto degli italiani" che corrisponde all'inno nazionale, l'inno alla Gioia di Beethoven, un'aria della Traviata di Verdi e la sinfonia del Nabucco. (ANSA).