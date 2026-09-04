(ANSA) - ROMA, 04 SET - Bollino rosso per sabato e domenica e pomeriggio e oltre 27 milioni di veicoli in movimento in tutto il weekend. Con l'imminente riapertura delle scuole, parte da oggi il controesodo, con l'intensificazione della circolazione sulle principali direttrici di collegamento tra le località turistiche e i grandi centri urbani. La stima di 27 milioni è dell'Anas e si riferisce a strade e autostrade della società del Gruppo Fs, che ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri: fino al 7 settembre ne saranno chiusi o sospesi 1.175, l'83% di quelli attivi (1.414). L'intensificazione della circolazione riguarderà i principali itinerari turistici: la A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia dai valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D'Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto. "I flussi di traffico interessano l'intero territorio nazionale e richiedono la massima attenzione da parte di tutti gli utenti della strada" avverte l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, che invita gli automobilisti ad affrontare il viaggio con "responsabilità e consapevolezza" e a "non utilizzare mai il cellulare mentre si guida. Bastano pochi secondi di distrazione per mettere a rischio la propria vita e quella degli altri". (ANSA).