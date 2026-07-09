(ANSA) - WASHINGTON, 09 LUG - Nuovo giorno, nuovo cantiere alla Casa Bianca. Oggi il lato nord della residenza presidenziale appariva completamente coperto da impalcature nell'ambito dei progetti di ristrutturazione avviati da Donald Trump nella residenza e in tutta Washington. In questo caso, si tratta delle colonne del porticato, come ha spiegato alla Cnn un funzionario dell'amministrazione definendoli "lavori di restauro standard". Nei giorni scorsi, parlando con i giornalisti il tycoon ha detto che gli operai hanno "rimosso circa 150 anni di vernice dalle colonne e le hanno rifatte", spiegando che versavano "in pessime condizioni" ed erano state "trattate molto male dai presidenti precedenti". (ANSA).