(ANSA) - BOLOGNA, 28 LUG - A quanto si apprende la Procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sul cellulare di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il 19 luglio nel rione Pilastro, durante un fermo di polizia. La consulenza tecnica, per sbloccare il telefono e recuperare i dati, verrà affidata giovedì mattina, 30 luglio, all'ingegnere informatico Giuseppe Ferraro. Il difensore dei due poliziotti iscritti nel registro preliminare 45 bis, Gabriele Bordoni, e quello dei quattro volontari della Croce Rossa, Mario Simoni, potranno nominare un consulente di parte, così come il legale dei familiari di Fakir, Fabio Anselmo. Bordoni, giovedì mattina, chiederà alla Procura di valutare di estendere l'elaborazione del proprio consulente anche all'estrazione di tutti i video che sono stati acquisiti dalla Procura, anche per migliorarne la qualità e l'audio. (ANSA).