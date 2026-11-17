(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Si aprirà il prossimo 9 dicembre, davanti al gup, l'udienza preliminare nei confronti di Emilio Gabriel Valdez Velazco, accusato di aver ucciso Aurora Livoli, la ragazza nata a Roma e cresciuta in provincia di Latina, trovata senza vita il 28 dicembre nel cortile di un palazzo di via Paruta, alla periferia di Milano. La Procura di recente ha chiesto il rinvio a giudizio del 57enne, difeso dall'avvocato Massimiliano Migliara, contestando l'omicidio aggravato dalla crudeltà, dalla minorata difesa e dal fatto che è stato commesso per consumare una violenza sessuale. A ciò si aggiungono il tentato omicidio e la tentata rapina ai danni di una 19enne peruviana, aggredita proprio la sera del 28 dicembre alla fermata della metro M2 di Cimiano, non lontano da dove, poco dopo, ha strangolato Aurora. Valdez, che adesso rischia l'ergastolo, è stato fermato il 30 gennaio per la tentata rapina e nei giorni successivi ha ammesso l'omicidio e la violenza sessuale. L'uomo, che era già stato condannato per una violenza sessuale del 2019, è pure imputato a Monza per violenza sessuale aggravata per un'altra aggressione in cui è stata vittima un'altra giovanissima donna. Per l'assassinio di Aurora adesso la parola spetta al giudice dell'udienza preliminare. (ANSA).