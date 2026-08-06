(ANSA) - CARACAS, 06 AGO - È iniziato a Caracas il primo incontro in presenza del dialogo politico tra il governo venezuelano e una delegazione dell'opposizione, un processo sostenuto dagli Stati Uniti con l'obiettivo dichiarato di favorire una transizione verso nuove elezioni nel Paese sudamericano. La riunione si svolge a La Carlota, sede recentemente utilizzata per le attività dell'Assemblea legislativa dopo i danni subiti dal Parlamento nel doppio sisma del 24 giugno scorso. La copertura dei media è stata limitata ai soli fotografi, senza dichiarazioni pubbliche previste. Al tavolo partecipano il presidente del Parlamento Jorge Rodríguez e l'ex deputata Dinorah Figuera, alla guida della delegazione dell'opposizione. L'agenda iniziale prevede il confronto sull'assistenza alle vittime del doppio terremoto, sul rafforzamento delle istituzioni democratiche e sulle garanzie per i diritti politici. Figuera, arrivata dalla Spagna, ha indicato tra le priorità la ricomposizione del Consiglio nazionale elettorale (Cne), la riforma del sistema giudiziario e la definizione di garanzie per tutti gli attori politici. Non partecipa al negoziato la leader dell'opposizione maggioritaria, la Nobel per la Pace María Corina Machado, che ha dichiarato di valutare l'iniziativa sulla base di risultati concreti, tra cui la liberazione dei detenuti politici e un calendario elettorale verificabile. Washington ha espresso sostegno al dialogo, inserendolo nel piano in tre fasi avviato dopo gli eventi di gennaio che hanno portato all'arresto dell'ex presidente de facto Nicolas Maduro. (ANSA).