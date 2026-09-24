(ANSA) - ROMA, 24 SET - Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo potrà esercitare i suoi poteri anche sui procedimenti a carico di minorenni. La novità è introdotta da un decreto legge in materia di giustizia approvato oggi dal Consiglio dei ministri. In questo caso, si legge nel testo, le funzioni del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo "sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni". La misura, evidenzia il decreto, è stata attuata "ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per confermare e esplicitare i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori, attesa la sempre maggior rilevanza che assume oggi il coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità grave". (ANSA).