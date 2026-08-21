(ANSA) - RIMINI, 21 AGO - E' la testimonianza di Roseline Hamel e di Nassera Kermiche ad aprire il Meeting a Rimini. Roseline è la sorella di padre Jacques Hamel, ucciso nel 2016 in un attentato. Nassera la madre di Adel, uno degli attentatori, ucciso quello stesso giorno, il 26 luglio, nel corso dell'intervento delle forze dell'ordine. Secondo quanto si apprende, Roseline e Nassera domani potrebbero avere un momento di incontro privato con il Papa, nel corso della visita di Leone XIV al Meeting. Roseline ricorda nei dettagli quella giornata, dall'odore del caffè preparato dal fratello sacerdote prima di andare a celebrare la messa fino alla notizia alla quale all'inizio non vuole credere. "Una giornata infernale", ha detto la sorella di padre Jacques. "Mi sono chiesta come avrei potuto sopravvivere a tutto questo, come avrei potuto trovare un senso nuovo alla mia vita. Cercavo una risposta nel Vangelo, qualcosa che mi confortasse", "continuavo a pensare a questa donna che non conoscevo", Nassera, "una mamma come me. Pensavo come fosse la vita di quella mamma con un figlio che aveva commesso una cosa del genere. Ho pensato: non posso lasciarla da sola perché ha sofferto più di me". Nassera Kermiche, che per ragioni di sicurezza ha reso la sua testimonianza al Meeting con occhiali da sole e ritratta solo obliquamente per non essere riconosciuta, ha detto che, dopo l'attentato, tutta la sua famiglia "era devastata, cercavo di capire perché era successo, in che modo mio figlio avesse partecipato a quest'attentato" ma quando "un giornalista mi ha detto che la sorella di padre Hamel voleva conoscermi è stato un soffio di vita". E quando dalle telefonate Roseline è passata a chiederle un incontro di persona, Nassera ha risposto: "E' da tempo che l'aspetto". Poi la donna ha sottolineato che aveva visto la devianza del figlio, prima di qel fatto, e che aveva cercato un aiuto nelle istituzioni ma "nulla è stato fatto" e anche per questo "ho scelto di portare la mia testimonianza". (ANSA).