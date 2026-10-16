(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Al corteo degli studenti a Roma, lungo il percorso, all'altezza di via Marmorata, alcuni incappucciati hanno lanciato stamani bombe carta e petardi fatto rotolare i cassonetti in mezzo alla strada per bloccarla. Gli studenti successivamente hanno raggiunto il ministero dell'Istruzione in viale Trastevere. Lì un gruppo lanciato petardi contro l'edificio urlando "noi da qui non ce ne andiamo" e "Valditara esci dal palazzo". Poliziotti e carabinieri sono schierati in tenuta antisommossa all'ingresso del ministero. Nel frattempo gli studenti cantano "vogliamo più aule non più bombe". Il corteo, dopo un'azione di protesta davanti al ministero dell'Istruzione con cori e lanci di petardi, si è concluso senza tensioni alla Città dell'Altra Economia a Testaccio. Le realtà studentesche hanno dato appuntamento a venerdì prossimo, 23 ottobre, per una assemblea pubblica "per organizzare il movimento studentesco" e proseguire la mobilitazione. Al corteo di oggi, secondo quanto si è appreso dalle forze dell'ordine, hanno partecipato oltre 5mila studenti. (ANSA).