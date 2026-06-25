(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Si rinnova l'impegno del Parco archeologico del Colosseo a tutela della sicurezza e della salute di cittadini, visitatori e dipendenti durante la stagione estiva: dal 15 giugno al 15 settembre 2026, è operativo dalle ore 10:00 alle 18:00 il servizio di presidio sanitario fisso, con medico e infermiere, all'interno dell'area archeologica, finalizzato a garantire assistenza sanitaria tempestiva e qualificata. Il servizio si articola in tre postazioni strategiche: presso il complesso Colosseo/Domus Aurea, nell'area del Foro Romano all'ingresso di Largo della Salara Vecchia e nell'area archeologica del Palatino. E conferma, dice PArCo, "la centralità delle politiche di accoglienza e sicurezza promosse con l'obiettivo di assicurare un intervento rapido ed efficace in caso di necessità". Per contrastare gli effetti delle alte temperature e delle ondate di calore, il parco aercheologico ha inoltre potenziato le misure di prevenzione attraverso l'installazione di dispositivi di nebulizzazione nelle aree a maggiore afflusso. Al link seguente sono disponibili maggiori informazioni https://colosseo.it/press_kit/presidio-medico-2026/ (ANSA).