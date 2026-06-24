(ANSA) - PAVIA, 24 GIU - Potrebbe essere stato il caldo la causa del malore che, nel pomeriggio, ha stroncato un uomo di 56 anni al cimitero di Garlasco (Pavia). Quando Stefano Santagostino, 56 anni, si è improvvisamente sentito male, la temperatura era di 37 gradi. Il 56enne si è accasciato mentre era davanti alla tomba dei suoi genitori. Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Ulteriori accertamenti potranno stabilire in che misura il caldo abbia provocato il malore risultato fatale. La vittima, da quanto si è appreso, non soffriva di problemi cardiaci. Stefano Santagostino era molto conosciuto a Garlasco per la sua attività di commerciante e per essere il fratello di Francesco Santagostino, assessore della giunta nel comune lomellino. (ANSA).