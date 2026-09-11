(ANSA) - VENEZIA, 11 SET - E' stato consegnato a Mestre (Venezia) al card. Matteo Maria Zuppi arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il premio "Ethical Champion", promosso dall'Istituto Universitario Salesiano di Venezia (Iusve) e dall'emittente universitaria Cube Radio. La consegna è avvenuta ieri sera, a margine dell'incontro che Zuppi ha tenuto al Festival della Politica di Mestre, da parte di Giulia Miazzo e Giulia Gatto, studenti dello Iusve e collaboratrici della radio. Il riconoscimento è stato attribuito a Zuppi per "uno stile comunicativo capace di mettere al centro ascolto, dialogo, pace e rispetto dell'altro". Una scelta che vuole sottolineare come essere un Ethical Champion non dipenda dal numero di follower o dalla presenza quotidiana sui social, ma dalla capacità di indicare, attraverso parole e comportamenti, un modo responsabile e autenticamente umano di comunicare. "Con questo riconoscimento - ha affermato don Nicola Giacopini, direttore dello Iusve - vogliamo sottolineare come comunicare significhi prima di tutto assumersi una responsabilità verso l'altro. Il cardinal Zuppi testimonia come ascolto, rispetto e ricerca del dialogo possano diventare uno stile concreto, particolarmente significativo per le giovani generazioni che abitano ogni giorno l'Infosfera». (ANSA).