(ANSA) - ROMA, 08 NOV - L'Aiea ha reso noto su X di essere stata informata che l'alimentazione elettrica della centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata ripristinata, ponendo fine al 27esimo episodio di interruzione della fornitura di energia esterna dall'inizio del conflitto militare. In precedenza, nella giornata di oggi, Zaporizhzhia, che non produce elettricità ma necessita di energia proveniente da due collegamenti esterni per mantenere raffreddato il combustibile nucleare, aveva perso l'alimentazione elettrica esterna in seguito all'interruzione della linea elettrica Ferosplavna. "La causa e il punto esatto dell'ultima interruzione non sono ancora noti", aveva dichiarato l'Aiea in un post su X, aggiungendo che l'impianto dispone attualmente di riserve di combustibile sufficienti a far funzionare un numero limitato di generatori diesel di emergenza per circa due settimane. (ANSA).