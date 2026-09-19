(ANSA) - MILANO, 19 SET - E' arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di 'giustizia fai da tè e 'ronde' a Rozzano, nell'hinterland. Un fenomeno che ha preso il via mercoledì scorso con il pestaggio di un marocchino da parte di alcuni passanti in quanto indicato come colui che poco prima aveva strattonato una donna di 40 anni, poi soccorsa. Nell'informativa, che prelude all'apertura di una indagine, i militari, che nei giorni scorsi hanno individuato in due persone gli autori dell'aggressione allo straniero, hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale. (ANSA).