(ANSA) - PALERMO, 06 NOV - Il gip di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per l'ex vicepresidente della Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, accusato di corruzione. La decisione segue l'interrogatorio preventivo dell'indagato. Secondo i pm di Palermo, sfruttando i suoi ruoli di esperto del presidente della Regione e di presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, attraverso il suo complice, l'avvocato Pierluigi Matta, avrebbe intascato soldi da alcuni imprenditori in cambio di favori. (ANSA).