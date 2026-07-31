(ANSA) - MILANO, 31 LUG - "Non abbiamo ricevuto alcun progetto, né alcuna informazione su una potenziale fusione tra Mps e Bpm" e, di conseguenza, "non siamo in grado di dire se questo progetto potrebbe creare valore per gli azionisti'" di Piazza Meda. Coì il ceo di Credit Agricole, Oliver Gavalda secondo quanto riporta Afp. E il vice ad Jerome Grivet ribadisce: "Non siamo a conoscenza di alcun progresso concreto in merito a questa proposta di discussione". Ma "con il 29,3% di di Bpm, siamo indispensabili.Questo significa che nulla può essere fatto contro di noi o senza di noi. Ma ovviamente non siamo gli unici a prendere le decisioni". (ANSA).