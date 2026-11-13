(ANSA) - MILANO, 13 NOV - "Crédit Agricole affronta queste discussioni con entusiasmo e determinazione, convinta dell'interesse strategico e del forte potenziale di creazione di valore del progetto, a beneficio dei clienti, dei collaboratori, degli azionisti e dell'economia italiana". Lo sottolinea la Banque Verte in una nota dopo l'apertura di Piazza Meda. "Questa nuova fase si inserisce nella naturale continuità dei numerosi scambi e di una cooperazione fruttuosa di lunga data, fondata sulla fiducia reciproca e su valori comuni", aggiunge l'istituto francese. "Questo progetto di fusione mira a unire le forze complementari di Banco Bpm e Crédit Agricole Italia, per costruire insieme un gruppo bancario e finanziario italiano più solido, più diversificato e più innovativo, che unisca vicinanza e forza, identità italiana e dimensione europea, radicamento territoriale e capacità di investimento", ricorda l'Agricole che nell'annunciare la proposta ha indicato che l'obiettivo è quello di creare "un nuovo campione bancario nazionale". (ANSA).