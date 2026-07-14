(ANSA) - RIETI, 14 LUG - "Non esiste, agli atti, alcun accertamento che indichi con certezza che il sasso che colpì il povero signor Marianella, sia stato lanciato dal Pellecchia". Lo afferma all'ANSA, l'avvocato Andrea Vella, difensore di Kevin Pellecchia, il 21enne ultrà della Sebastiani basket Rieti che il 19 ottobre 2025 partecipò all'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia che costò la vita a uno degli autisti, Raffaele Marianella, raggiunto da una pietra scagliata dalla strada. Pellecchia, secondo quanto ha deciso il Gip di Rieti, nelle prossime ore andrà ai domiciliari con il braccialetto elettronico, stessa decisione assunta dal Riesame a carico di altri 4 ultrà indagati. "Il Gip - afferma ancora l'avvocato Vella - accogliendo le mie istanze, previo parere favorevole del pm Francia, ha ritenuto che non sussistano elementi per mantenere la misura cautelare in carcere nei confronti di Pellecchia, sia per il suo comportamento che per i riscontri che lo pongono nella medesima posizione investigativo-processuale di tutti gli altri 7 indagati, senza alcuna distinzione". Pellecchia era stato fermato, insieme ad altri due ultrà reatini tuttora detenuti (Manuel Fortuna e Alessandro Barberini), l'indomani dell'agguato al pullman. Il gip, disponendone l'arresto, aveva sottolineato che il sasso che poteva aver colpito Marianella era "'quello a punta", corrispondente per forma a quello rinvenuto e repertato all'interno del pullman, e che Pellecchia, in un ambientale negli uffici della Mobile, afferma di aver tenuto tra le mani dicendo: "Era quello più appuntito". Pellecchia, ha precisato più volte il suo legale, "non ha ammesso né tuttavia escluso" davanti agli inquirenti che il sasso che scagliò contro il pullman poteva essere quello uccise Marianella. (ANSA).