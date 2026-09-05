(ANSA) - UDINE, 05 SET - E' proseguita per tutta la notte, da parte delle forze dell'ordine, la caccia all'assassino di Abdellatif Bensefiyan, l'uomo di origini marocchine (classe 1961) ucciso attorno alle 20 di ieri nel quartiere di Sant'Osvaldo, a Udine. Numerosi sono i posti di blocco che da subito dopo l'assassinio sono stati allestiti sia in città che nella immediata periferia. L'omicida, dopo aver ucciso l'uomo sarebbe fuggito a piedi attraverso i campi. Si tratta di un cittadino marocchino di 32 anni, ex fidanzato della sorella della vittima e che non aveva mai accettato la fine del rapporto sentimentale. Il ricercato risiede a Rive d'Arcano: la sua casa è sorvegliata e gli investigatori hanno ovviamente già sentiti i suoi congiunti. L'aggressore ha atteso la vittima nascosto dietro un cespuglio, poi al passaggio di quest'ultima è uscito e ha inferto più colpi con un oggetto tagliente, forse un coltello o anche un cacciavite che è stato rinvenuto sul posto sporco di sangue. (ANSA).