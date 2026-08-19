(ANSA) - TRIESTE, 19 AGO - Un agguato è avvenuto in via Rigutti, a Trieste, ai danni di quattro persone, operai di nazionalità kosovara, di cui uno solo è rimasto ferito in modo serio mentre gli altri tre hanno riportato lievi lesioni. Secondo quanto si è appreso i quattro erano a bordo di un'auto che è stata accerchiata da altre persone che hanno aggredito gli occupanti della vettura con coltelli e forse anche con un martello e spray al peperoncino. Non è ancora chiaro chi sarebbero gli aggressori ma, secondo gli investigatori della polizia, che indagano sul caso, l'agguato sarebbe maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile. Tuttavia le indagini proseguono anche su ogni altra pista. I feriti sono stati portati in ospedale a Cattinara. Gli agenti di polizia accorsi sul posto avrebbero identificato cinque persone. (ANSA).