(ANSA) - TORINO, 30 GIU - "Ho sentito dei colpi e pensavo fossero petardi, perché ogni tanto qua sparano qualcosa anche i ragazzini. Ho detto a mio marito 'stanno sparando dei petardi'. Poi mi sono affacciata e invece ho visto il signore per terra". Così una donna che abita vicino alla zona dell'agguato avvenuto stamane a Chivasso (Torino), dove il 48enne Francesco Ilacqua è stato ferito con alcuni colpi di pistola. "Mi sono spaventata - racconta - perché era lì era sofferente poverino, e ho chiamato subito l'ambulanza". Per soccorrerlo "è sceso mio marito insieme ad altre persone che c'erano lì". Spiega: "Abbiamo portato dell'acqua tutti quanti, abbiamo cercato di soccorrerlo al meglio, finché non è arrivata l'ambulanza". Il ferito "non ha detto nulla, assolutamente nulla, niente". La donna spiega di non aver assistito al momento dell'agguato, ma di essersi affacciata soltanto dopo gli spari in strada. Conosce il ferito "di vista, 'buongiorno, buonasera', frequenta la zona. E' una brava persona". "Mi sono spaventata - racconta - mi sono molto spaventata, poi appunto perché la persona la conosco, mi è dispiaciuto perché è una brava persona. E' una brava persona molto di cuore, e appunto se conosci qualcuno, ti dispiace". (ANSA).