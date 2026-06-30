(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Il giornalista Federico Gottardo, collaboratore di Repubblica, è stato aggredito nella tarda mattinata di oggi a Chivasso (Torino) mentre stava lavorando sulla sparatoria avvenuta poco prima in via Paleologi, dove è rimasto ferito il 48enne Francesco Ilacqua. Gottardo è stato aggredito con pugni e schiaffi da un uomo che sarebbe uscito gridando da un palazzo nelle vicinanze. Potrebbe trattarsi di un conoscente della vittima dell'agguato. Il giornalista ha riportato diverse contusioni e un taglio dietro l'orecchio. (ANSA).