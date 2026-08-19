(ANSA) - VENEZIA, 19 AGO - Cinque persone sono state denunciate per rapina e violenza privata, dopo essere state identificate come responsabili di una aggressione a due ragazze, avvenuta il 4 luglio scorso nei pressi del Ponte di Rialto, a Venezia. Oltre al deferimento alla magistratura, la Polizia locale ha quindi chiesto e ottenuto dal Questore di Venezia, Antonio Sbordone, l'applicazione di un "Daspo Willy", con interdizione a frequentare l'area da uno a due anni. Il 4 luglio scorso, verso l'una di notte, la Polizia locale era intervenuta su richiesta di due ragazze che, mentre si trovavano in un bar della zona, avevano raccontato di essere state avvicinate da un uomo e da altre due ragazze e intimate di abbassare la voce. Allontanatesi dalla zona, erano state poi raggiunte da un gruppo di ragazzi e ragazze e aggredite violentemente, subendo la rapina di una borsetta contenente cellulare, denaro e documenti, gettati nel Canal Grande. Il gruppetto - ha accertato la Polizia locale - era composto da sei persone, alcune conosciute dalle vittime. Grazie alle testimonianze e al contributo delle telecamere comunali di videosorveglianza, l'episodio è stato ricostruito e in particolare individuato l'autore del furto della borsetta. Al termine dell'indagine in cinque sono stati denunciati per rapina e violenza privata, poi destinatari anche del Daspo Willy dall'area centrale e della "movida" realtina. (ANSA).