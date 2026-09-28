(ANSA) - REGGIO EMILIA, 28 SET - Non sono in pericolo di vita le tre persone ferite ieri sera a Reggio Emilia alla stazione di servizio di via Martiri di Cervarolo e trasportare d'urgenza all'Arcispedale Santa Maria Nuova. Hanno riportato lesioni di carattere traumatico, tutte riconducibili all'ambito strettamente ortopedico. Lo comunica la Direzione dell'Azienda Usl Irccs. La donna 66enne aggredita per prima, col cacciavite, sarà operata nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le due persone che le hanno prestato soccorso e che sono state ferite, l'uomo 49enne è stato operato nella notte ed è ricoverato in regime di degenza ordinaria, mentre la ragazza 24enne sarà dimessa in giornata. L'autore dell'aggressione, il 26enne Mena Istafanous, arrestato ieri sera, aggiunge la Ausl, aveva recentemente iniziato un percorso di cura al Centro di salute mentale di Reggio Emilia. (ANSA).