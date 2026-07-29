(ANSA) - VENEZIA, 29 LUG - Per essere stato aggredito da una mucca, riportando diverse ferite e un'invalidità del 22%, un 70enne di Favaro, nel Veneziano, dovrà essere risarcito con oltre 113mila euro. Lo ha deciso il Tribunale civile di Venezia, condannando al pagamento della somma stabilita la società agricola che gestiva la malga Campo Posellaro, nel Vicentino, dove è avvenuto l'incidente nel 2021. Lo riportano il Corriere del Veneto, il Gazzettino e la Nuova Venezia. Cinque anni fa, infatti, il 70enne e tre amici escursionisti stavano facendo una passeggiata lungo il 'Sentiero della pace', quando si sono trovati la strada sbarrata da un filo elettrificato per trattenere il bestiame. Il gruppo, a quel punto, ha chiesto a un addetto della malga se fosse possibile proseguire, ricevendo l'autorizzazione in quanto gli animali in quel momento erano a distanza di sicurezza. Poco dopo aver ripreso il cammino, però, gli escursionisti si sono trovati davanti la mandria e il 70enne è stato caricato alle spalle da uno dei bovini, venendo scaraventato a terra e calpestato di nuovo anche da altri esemplari. In sede civile, il giudice ha accolto la ricostruzione del 70enne, assistito dall'avvocato Giorgio Caldera, respingendo invece quella dell'azienda agricola secondo cui il gruppo di escursionisti avrebbe ignorato il filo elettrificato e i cartelli di avvertimento. L'uomo si è quindi visto riconoscere un risarcimento da 113.702,92 euro. (ANSA).